Bac 2022 au Maroc: la meilleure moyenne au niveau national

Avec une note de 19,44 sur 20, l’élève Zaid Lahroussi qui poursuit ses études dans un lycée de la direction provinciale d’Ain Chock à Casablanca, a décroché la meilleure moyenne générale au baccalauréat au titre de l’année 2022 à l’échelle nationale, a annoncé, vendredi, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Lors de la session ordinaire du baccalauréat au titre de l’année 2022, l’Académie a enregistré un ensemble de chiffres et indicateurs de qualité, s’est-elle réjouie dans un communiqué, notamment que l’élève Zaid Lahroussi est inscrit dans la branche des sciences physiques, section française.

Il s’agit également, ajoute la même source, du nombre d’admis qui a atteint 52.674 candidates, soit un taux de réussite de 60,26% parmi les candidats scolarisés ayant passé cet examen national.

Les résultats enregistrés à l’Académie de Casablanca-Settat ont également été marqués par un taux de 52,46% d’obtention du baccalauréat avec mention, outre un taux de réussite chez les filles s’élevant à 65,71% du total des admis.

D’autre part, l’AREF fait savoir que le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 39.252 élèves, contre 11.490 pour les candidats libres.

La session de rattrapage se déroulera les 15-16-18-19 juillet 2022, et les résultats y afférents seront annoncés le 22 juillet.

L’Académie a, par ailleurs, tenu à féliciter l’ensemble des candidats admis, tout en leur souhaitant la réussite dans leur parcours éducatif et de formation.

Elle a également salué les efforts de tous les acteurs et parties prenantes, cadres administratifs et éducatifs, ainsi que les autorités locales et sécuritaires, qui ont contribué à la tenue de ces examens dans les meilleures conditions.

S.L. (avec MAP)