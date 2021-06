Bac 2021: le nombre de candidats à Casa-Settat

Quelque 110.022 candidats se sont dirigés, ce mardi, vers les différents centres d’examen relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat pour passer les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat.

Les examens se poursuivront jusqu’au 10 juin pour les filières scientifiques et techniques et le baccalauréat professionnel, alors que les examens pour les candidats des filières littéraires, des sciences humaines et l’enseignement originel se déroulent les 11 et 12 juin.

Selon l’AREF de Casablanca-Settat, les candidats se répartissent sur 16 directions provinciales du ministère de l’Education nationale et le nombre des centres d’examen s’élève à 414 centres, ajoutant que le nombre des candidats par salle est limité à dix.

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, plusieurs mesures préventives ont été mises en place, a rappelé la même source, précisant que ces mesures prévoient notamment la désinfection de l’ensemble des espaces d’examen et de correction, le respect des règles de distanciation et la fourniture de quantités suffisantes de produits désinfectants et de masques de protection.

BJ