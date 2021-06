Bac 2021: il y a bien eu des cas de fraude (VIDEO)

Après les protestations de candidats, ayant raté leur bac et exigeant la révision de la correction des notes des copies des épreuves de certaines épreuves, la Fédération des associations de parents et tuteurs d’élèves au Maroc, de la Région Casablanca-Settat, a demandé de se réunir avec les responsables concernés du MEN à ce sujet.

Cependant, Mohamed Tamer, président de l’antenne de Casablanca de la Fédération précitée, a déclaré à Le Site info que des cas de fraude aux examens du bac ont été bel et bien constatés lors de la correction des copies. Ce qui a incité certains candidats et certains parents et tuteurs à protester injustement, sachant bien, pourtant, que les cas de fraude se sont produits au moment des épreuves, et non pas lors de la correction des copies.

Et notre interlocuteur de souligner que l’Académie régionale d’Education et de Formation du Grand Casablanca a fourni des preuves tangibles et irréfutables, enregistrés lors de la correction de certaines copies, afin de s’assurer qu’il y a bien eu fraude et tricherie. Ce qui s’est effectivement avéré.

Le président de l’antenne de Casablanca de la Fédération des associations des parents et tuteurs d’élèves au Maroc a également tenu à préciser qu’il existe une Commission spéciale dont la mission est de contrôler de tels actes, consistant à relever les mêmes erreurs copier-coller de ces fraudes aux examens.

L.A.