Bac 2021: des élèves et leurs parents protestent à Casablanca (VIDEO)

Des dizaines d’élèves, ayant raté la première session du baccalauréat marocain, accompagnés de leurs parents ou tuteurs, se sont rassemblés, ce mardi, devant le siège de l’Académie régionale du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de Casablanca.

Cette manifestation protestataire visait l’échec au bac de nombreux candidats. L’une des mamans de ces derniers a déclaré à Le Site info que « les autorités concernées se doivent de répondre au droit des élèves à la révision de la correction de leurs copies ». Et ce, selon ses dires, « après les notes obtenues dans certaines matières ».

De même que notre interlocutrice a soutenu que certains candidats étaient sûrs et certains d’avoir bien traité les sujets des épreuves proposés et n’attendaient que leurs noms figurent parmi les bacheliers de cette session. et que les notes qu’ils ont obtenues soient annoncées. Cependant, grande a été leur déception ou même avoir obtenu leurs notes dans certaines matières avec la mention « Pris en flagrant délit de tricherie ».

L.A.