Bac 2021: 10.673 candidats au niveau de la préfecture de Casablanca-Anfa

Un total de 10.673 candidats passent les épreuves de la session normale de l’examen unifié du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2020-2021, au niveau de la préfecture de Casablanca-Anfa, indique la direction provinciale relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Il s’agit de 4990 élèves qui ont démarré, lundi, l’examen régional unifié tandis que 5683 élèves passeront l’examen national unifié, indique la même source, précisant que le début de l’examen au niveau des 22 centres s’est déroulé dans de bonnes conditions.

La direction provinciale a mobilisé 1400 cadres pédagogiques et administratifs outre les moyens logistiques et financiers nécessaires.

Vu que les examens de cette année interviennent dans des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, un ensemble de mesures préventives et de précaution pour préserver la santé des élèves et du staff pédagogique ont été prises.

Les épreuves de la session normale de l’examen régional unifié pour les candidats scolarisés se déroulent les 31 mai et le 1er juin pour le pôle scientifique, technique et professionnel, et les 3 et 4 juin pour le pôle littérature et enseignement originel.

Les épreuves de l’examen national unifié du Baccalauréat se dérouleront pour les candidats libres et scolarisés les 08, 09 et 10 juin pour le pôle scientifique, technique et professionnel et les 11 et 12 juin pour le pôle littérature et enseignement originel.

