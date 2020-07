Bac 2020: l’épreuve de maths provoque une hystérie collective (VIDEOS)

Du jamais vu dans les annales du baccalauréat marocain! Des candidats pris d’hystérie et fondant en chaudes larmes. La raison invoquée est que l’épreuve de mathématiques de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat était trop dure et difficile.

Les candidats ont été presque tous unanimes quant à la difficulté de l’épreuve et à la complexité des problèmes posées et dont la résolution s’est avérée épineuse, voire insoluble.

Ces doléances sont d’autant plus étranges que les questions de l’épreuve de mathématique ne portaient que sur les leçons du programme du premier semestre d’une année scolaire inachevée à cause de la pandémie. Les candidats se sont également plaints de la longueur de l’épreuve, en sus de la difficulté des questions. Cette situation a suscité la colère et l’indignation des parents et tuteurs qui craignent que ce choc émotionnel ne se répercute sur le psychisme de leurs enfants.

Par ailleurs, pour rappel, les épreuves de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat, concernant les branches scientifiques et techniques, ainsi que le bac professionnel, ont commencé lundi 6 juillet et finiront le 9 de ce même mois.

A.C.