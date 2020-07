Taounate: du nouveau dans l’affaire de la bachelière ayant contesté sa note en math

La correction de l’épreuve de mathématiques, branche sciences physiques en langue française, de la session ordinaire de l’examen national continue de faire parler d’elle.

Du côté de plusieurs candidats, cette correction est contestée et jugée partiale, les ayant lésés en leur octroyant des notes qui ne reflètent pas les efforts consentis et la justesse de leurs réponses.

En revanche, du côté de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, Région Fès-Meknès, on assure que toutes les plaintes reçues concernant les notes obtenues par les candidats ont été examinées, dont celles émanant d’élèves du lycée qualifiant Al Wahda de la ville de Taounate. Et ladite Académie a publié un communiqué mardi 21 juillet, et dont Le Site info détient copie. Elle y affirme que la révision des copies a été bel et bien effectuée et que l’on n’a relevé aucune erreur de notation. Les notes attribuées aux candidats à l’épreuve de mathématiques ne souffrent d’aucune erreur ou bévue et sont justifiées.

De même, précise-t-on, la direction de l’Académie n’hésite pas à rectifier les erreurs qui peuvent être commises, comme elle l’a fait pour des copies de l’examen régional de l’année précédente.

Rappelons que les réseaux sociaux avaient largement commenté une vidéo où apparaissait une jeune bachelière ayant obtenu la moyenne de 18,4. Chahrazade, la jeune bachelière de la région de Taounate, ne décolère pas et crie à l’injustice en ce qui concerne sa note de 14/20 en mathématiques. «Je suis sûre et certaine que toutes mes réponses à l’épreuve de mathématiques étaient justes. Elles sont conformes à la correction publiée par le MEN, après l’annonce des résultats», affirme-t-elle.

«Par conséquent, j’aurais dû obtenir la note de 19, voire de 20!», assure-t-elle avec conviction. Afin que cette injustice soit réparée, la jeune fille a ainsi sollicité l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la Région Fès-Meknès de revoir la correction de sa copie de mathématiques.

