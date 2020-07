Bac 2020: la photo d’un homme en uniforme dans une salle d’examen intrigue la Toile

Que faisait donc un homme en uniforme dans une salle où se déroulait une épreuve de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat? La photo a fait sensation sur les réseaux sociaux et a suscité l’étonnement des internautes.

Et en avant les supputations les plus saugrenues et les commentaires les plus farfelus! Certains esprits, en mal d’imagination, ont même supposé que le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu recours aux forces de l’ordre pour assurer la surveillance des épreuves du bac.

Alors que la vérité sur la photo est tout autre, simple et ordinaire, selon une source de Le Site Info. Il s’agit du cliché montrant le gouverneur de Sidi Kacem en train de superviser le déroulement des épreuves du bac.

Cette tournée du gouverneur aux centres d’examen est des plus normales, a précisé notre source, mais entre tout de même dans un cadre particulier, en ces circonstances exceptionnelles de pandémie. Et ce, afin de s’assurer du bon déroulement de l’examen, dans les conditions sanitaires les meilleures, aussi bien pour les candidats que pour les cadres pédagogiques et administratifs du MEN.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)