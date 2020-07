Bac 2020: elle a eu 18,4 de moyenne mais conteste vivement sa note en maths (VIDEO)

Chahrazade a brillamment réussi à la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat. Et avec la moyenne excellentissime de 18,4/20! Pourtant, la jeune bachelière de la région de Taounate ne décolère pas et crie à l’injustice en ce qui concerne sa note de 14/20 en mathématiques.

Dans un enregistrement vidéo, largement diffusé sur les réseaux sociaux, Chahrazade explique les raisons de sa colère indignée et de sa grande déception.

« Je suis sûre et certaine que toutes mes réponses à l’épreuve de mathématiques étaient justes. Elles sont conformes à la correction publiée par le MEN, après l’annonce des résultats », affirme-t-elle.

« Par conséquent, j’aurais dû obtenir la note de 19, voire de 20! », assure-t-elle avec conviction. Afin que cette injustice soit réparée, la jeune fille sollicite de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la Région Fès-Meknès de revoir la correction de sa copie de mathématiques. C’est ainsi, et seulement ainsi, qu’on lui rendra justice, que les efforts consentis ne seront pas vains et que l’impartialité reprendra ses droits, espère Chahrazade.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)