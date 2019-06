Bac 2019: les premiers résultats dévoilés au Maroc

On le savait depuis belle lurette, n’en déplaise aux misogynes et autres machistes de tous acabits! Les Marocaines sont beaucoup plus sérieuses, plus assidues et meilleures élèves que leurs congénères masculins.

Et cela s’est encore avéré avec les résultats de la première session ordinaire de l’examen national du baccalauréat. La gent féminine est au dessus du lot, encore une fois! D’après le ministère de tutelle, ce sont 57,35% de lycéennes qui sont parvenues à décrocher le bac, sur un total de 121673 candidats ayant réussi pendant cette session de juin 2019.

Le nombre total des candidats officiels, enseignement public et privé confondus, était de 323668 dont 212169 ont réussi à obtenir le fameux sésame pour des études supérieures et autres filières de formation, selon la même source ministérielle.

D’après le ministère de l’Education nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le pourcentage des admis est de 65,55%, comparativement aux 57,36% de la session de juin 2018. Ce qui fait une hausse de 8,19 % d’admissions constatée pendant la session de juin 2019.

Sincères félicitations à tous les nouveaux bacheliers et à leurs familles! Et félicitations particulières à nos jeunes lycéennes qui, une nouvelle fois, ont prouvé quelles sont “the best”, la crème de la crème de la jeunesse marocaine!

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)