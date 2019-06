BAC 2019: les fraudeurs dans le viseur de la DGSN

Du matériel informatique servant à faciliter l’opération de fraude lors des examens du baccalauréat a été saisi par la DGSN. Sur sa page twitter, la direction a indiqué que ce matériel était proposé à la vente sur internet, soulignant que six suspects ont été arrêtés à Agadir, Casablanca et Marrakech.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre des investigations menées par les services de la sûreté nationale pour lutter contre les actes de fraude aux examens du baccalauréat.

Les suspects ont été placés en garde à vue sur instructions des parquets compétents, alors que les opérations préventives menées par les services de la DGSN se poursuivent en vue de lutter contre toutes les formes de fuite des épreuves des examens.

Rappelons qu’un total de 441.065 candidats passeront les examens du baccalauréat au titre de la session de juin 2019, soit une hausse de 0,3% par rapport à l’année précédente, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans le cadre du renforcement des mécanismes de lutte et de répression de la fraude dans les examens, des campagnes de sensibilisation provinciales, régionales et nationales ont été lancées, avec la participation de l’ensemble des intervenants pédagogiques et des médias et ce, en vue d’informer les candidats des conséquences de ces actes et les encourager à adhérer aux valeurs de la transparence et de l’égalité des chances.

Dans le même contexte, chaque candidat au baccalauréat, scolarisé ou libre, a été appelé à présenter un engagement, dûment signé et légalisé, attestant qu’il a eu connaissance des lois et décisions en relation avec la fraude lors des examens et des sanctions pédagogiques et répressives en vigueur.

S.L.