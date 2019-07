Bab Sebta: un MRE risque gros

Une brigade mixte de la police et de la douane a saisi, au poste de Bab Sebta, une quantité globale de 37,5 kg de chira et une somme non déclarée de plus de 10.000 euros, lors de trois opérations distinctes menées durant les dernières 24 heures.

Lundi soir, les membres de la brigade conjointe de la Sûreté nationale et de l’Administration des douanes et des impôts indirects ont procédé à la saisie de 18,5 kg de chira, aménagées sous formes de plaquettes, a indiqué une source douanière.

Cette quantité de drogue a été découverte, suite à une fouille minutieuse, dans une cache aménagée dans le réservoir d’une voiture légère immatriculée en Espagne, a indiqué la même source, ajoutant que le conducteur du véhicule, un Espagnol, et un passager de nationalité russe ont été remis à la police judiciaire pour complément d’enquête.

Mardi matin, une autre opération de fouille a permis de découvrir une quantité de 19 kg de chira dissimulée dans des caches au niveau du plancher d’une voiture légère immatriculée au Maroc, a poursuivi la même source, notant que le conducteur du véhicule, un Marocain ayant des antécédents dans le trafic illégal, a été remis à la police judiciaire pour complément d’enquête.

Par ailleurs, les douaniers ont saisi, mardi, une somme de 10.250 euros dans les affaires d’un Marocain résidant à l’étranger, qui tentait de faire sortir cette somme sans autorisation des institutions financières compétentes.

