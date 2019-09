Bab Sebta: un MRE dans les filets des douanes

Les éléments de la brigade de contrôle conjointe de la Douane et de la Sûreté nationale opérant au point de passage de Bab Sebta ont mis en échec, le week-end dernier, une tentative de trafic de 10 kilogrammes de chira, a-t-on appris de source douanière.

Les éléments de la brigade conjointe de la Direction générale de la sûreté nationale et de l’Administration des douanes et impôts indirects ont saisi cette quantité de drogue suite à une fouille méticuleuse d’un véhicule familial, ayant permis de mettre la main sur la drogue soigneusement dissimulée dans un sac et un siège-auto pour enfants, a précisé la même source à la MAP.

Le conducteur du véhicule, un Marocain résidant en Espagne, a été remis à la police judiciaire de Tétouan pour complément d’enquête sous la supervision du parquet compétent.

S.L. (avec MAP)