Les douaniers font une importante saisie à Bab Sebta

Les éléments de la Douane opérant au poste de Bab Sebta ont déjoué, vendredi soir, une tentative d’entrée illégale d’une montre de contrebande d’une valeur estimée à 500.000 dirhams, indique une source douanière.

Lors d’une opération de contrôle routinière, les services de la Douane ont ainsi mis la main sur une montre très haut de gamme dissimulée entre les sièges avant et arrière d’une voiture immatriculée au Maroc et conduite par un ressortissant marocain, a précisé la même source, ajoutant que le mis en cause tentait d’introduire la montre, via le préside occupé de Sebta, sans une déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et sans respecter les procédures juridiques en vigueur.

La montre a été confisquée et un procès-verbal a été établi par les services douaniers à l’encontre du conducteur pour tentative d’entrée illégale de marchandise, selon la même source.

S.L. (avec MAP)