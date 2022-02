« Ba » Ali Sahraoui évoque les premiers instants de la chute du défunt Rayan (VIDEO)

« Ba » Ali Sahraoui, ce célèbre puisatier, originaire de la région d’Erfoud, présent sur les lieux du drame, raconte à Le Site info les premières instants qui ont suivi la chute du défunt Rayan dans ce puits de 32 mètres de profondeur. Drame qui a ému et fait pleurer tous les Marocains, bien sûr, mais aussi qui a touché toutes les personnes de par le monde qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité pendant les cinq longues journées où l’on s’activait à faire sortir le petit Rayan.

« J’ai essayé de descendre dans le puits, mais je n’ai pas pu », a déploré « Ba » Ali Sahraoui qui a fait appel à des jeunes qui, non plus, à leur tour, n’ont pu le faire. Le puisatier a également ajouté que le puits est très étroit et difficile d’accès , ce qui rendait difficile, voire impossible, d’en faire sortir Rayan.

« J’ai vu la profondeur du puits à l’aide d’un miroir et j’ai fait observer qu’il n’était pas possible d’en faire sortir quelqu’un », a souligné « Ba » Ali Sahraoui.

L.A.