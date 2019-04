Azrou: belle opération de la Fondation Mohammed VI

La Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education-Formation a organisé, samedi à Azrou, une campagne médicale en faveur de la famille de l’enseignement de la province d’Ifrane.

Quelque 400 personnes ont bénéficié des prestations de cette opération, qui a porté sur plusieurs spécialités dont l’ophtalmologie et l’Oto-rhino-laryngologie outre des examens pour le dépistage du diabète et des actions de sensibilisation et de prévention du cancer du sein et du col de l’utérus.

Intervenant à cette occasion, Abdellah Kadiri Alaoui, responsable régional de la Fondation à Meknès a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la politique de proximité adoptée par la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education-Formation dans le but d’être à l’écoute de ses adhérents et répondre à leurs attentes, se félicitant de l’appui qu’a apporté la direction provinciale de la santé d’Ifrane à cette action à travers la mobilisation d’un staff médical.

Le directeur du pôle Santé au sein de la Fondation, Jamal Zitouni a indiqué, de son côté, que cette initiative qui est à sa deuxième édition, vise essentiellement à renforcer la sensibilisation aux maladies chroniques et à certaines pathologiques, ajoutant qu’elle constitue l’occasion d’être à l’écoute des adhérents de la fondation et de les informer des nouvelles prestations sociales disponibles

Aymane K.A. avec (MAP)