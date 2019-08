Aziza Jalal: l’heure de son “come back” a-t-elle sonné ?

On le pressentait, c’est presque arrivé! Il s’agit du retour de la diva marocaine, Aziza Jalal, à ses premières amours: la chanson.

Et c’est sa collègue, la non moins talentueuse chanteuse tunisienne, qui vient d’annoncer le retour à la chanson de notre Meknassie nationale. En effet, Latifa a révélé qu’une oeuvre commune va bientôt la réunir avec Aziza Jalal. Voilà une bonne nouvelle pour les fans des deux chanteuses maghrébines pour qui le public du Maghreb, en particulier, et le public arabe en général vouent une très grande admiration.

A rappeler que Aziza Jalal avait coupé court à sa fulgurante carrière en 1985 après son mariage avec l’homme d’affaires saoudien, Cheikh Ali bin Butti al-Ghamdi.

Si ce “come back” se réalisait, l’apparition de Aziza Jalal à la télévision, en mai dernier, le présageait. C’était dans le cadre de l’émission “Likae min sifr” (Rencontre à partir de zéro) de la chaîne saoudienne MBC.

A la fin de l’émission, Aziza Jalal avait chanté “Mestaniyak” (Je t’attends), sa chanson sans doute la plus célèbre et qui a été reprise par plusieurs autres interprètes, dont Nancy Ajram.

Alors Aziza Jalal, rendez-vous après votre absence de 36 ans? Votre public vous attend!

Larbi Alaoui