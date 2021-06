Aziz Rabbah à Mohammedia pour s’enquérir du projet de stockage des hydrocarbures (VIDEO)

Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement a rendu visite mercredi 2 juin 2021 à la mine de sel de Mohammédia, ainsi qu’aux cavernes créées dans cette mine pour s’enquérir du projet de stockage des hydrocarbures.

Cette rencontre a débuté par un discours d’ouverture du ministre. Par la suite, le Directeur Général de la Société de Sel de Mohammédia « SSM », Gmira Abderrazzak a présenté la Société du sel de Mohammedia, ainsi que les résultats d’une étude sur l’utilisation des cavernes pour le stockage des produits pétroliers. La rencontre s’est enchaînée par une visite de terrain à la mine et les cavernes.

Le ministre a souligné que le Département de l’Energie et des Mines accorde une grande importance au développement des capacités de stockage des hydrocarbures en vue de renforcer la sécurité d’approvisionnement du Royaume.

Rabbah a précisé également que le domaine minier de sel constitue un patrimoine national à valoriser dans le secteur du stockage en particulier eu égard à sa situation géographique à proximité du port de Mohammédia. Il a ajouté que le stockage souterrain des hydrocarbures dans les cavités salines existe depuis plusieurs années dans de nombreux pays.

Au Maroc, ce type de stockage est utilisé pour le stockage des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) par la Somas moyennant la technique du lessivage dans le sel. Il représente 70% des capacités de stockage existantes des GPL. La technique présentée aujourd’hui consiste en la création d’un réseau de galeries pouvant servir pour le stockage des produits pétroliers liquides.

Au terme de cette visite, le ministre a rappelé que dans le cadre du renforcement de la sécurité d’approvisionnement du pays, le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement encourage tous les projets qui contribuent à la satisfaction des stocks de sécurité du pays en ces produits. Ce type de stockage présente l’avantage d’offrir la possibilité de stockage de volumes importants et peut présenter une dimension logistique caractérisée par une massification des flux en amont et une connexion en aval avec d’autres stockages régionaux.

Il est à signaler que la Société de Sel de Mohammedia « SSM » est l’un des producteurs majeurs de sel gemme, proposant une large gamme de produits de haute qualité. La mine de sel est située à 12 km au Sud-Est de la ville de Mohammédia et 23 km de la ville de Casablanca.