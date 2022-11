Aziz Akhannouch rencontre le Vice-Président du Salvador 

Le Chef du Gouvernement Aziz Akhennouch a reçu, mardi 15 novembre 2022 à Rabat, le Vice-Président de la République du Salvador, Félix Ulloa, accompagné de l’Ambassadeur de la République du Salvador au Maroc, Ignacio de Cossio Perez de Mendoza.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les mécanismes de renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Salvador, conformément aux messages échangés entre le roi Mohammed VI et le président de la République du Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, à l’occasion de la Fête du Trône et de la Fête nationale du Salvador.

Au cours de ces entretiens, le Chef du Gouvernement a salué la décision de la République du Salvador de retirer sa reconnaissance de l’entité fantoche, survenue en 2019, louant le soutien continu de la République du Salvador à la marocanité du sahara et son appui à l’initiative d’autonomie, en tant que solution réaliste, sérieuse et crédible à ce conflit artificiel.

Le Chef du Gouvernement a également salué les interventions positives de la délégation salvadorienne, lors de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, relevant la contribution de la République du Salvador au sein du groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc lors de la 51ème session du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Le Chef du gouvernement s’est également félicité de la dynamique que connaissent les relations politiques et de coopération entre les deux pays, rappelant la visite au Maroc il y a trois semaines de la ministre des Affaires étrangères de la République du Salvador, Juana Alexandra Hill Tinoco, au cours de laquelle elle a procédé à l’inauguration du siège de l’ambassade de son pays à Rabat.

Les deux parties ont par ailleurs examiné plusieurs questions d’intérêt commun, dont l’échange des expériences et le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines sociaux ,culturels, économiques, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.