Aziz Akhannouch invité spécial de 2M et Al Aoula

Aziz Akhannouch accordera une interview aux deux chaînes nationales, Al Aoula et 2M, ce mercredi 19 janvier à partir de 22h00. Le chef du gouvernement exposera le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement.

Les 100 premiers jours de la vie de l’Exécutif ont été ponctués d’une multitude de défis liés principalement aux répercussions socio-économiques de la Covid-19, et aux efforts que cela implique pour relancer l’économie et préserver les emplois et le pouvoir d’achat des citoyens.

Pour relever ces défis, le gouvernement a fait du renforcement des piliers de l’État social une priorité. Chose confirmée dans le programme gouvernemental qui comprenait un ensemble d’engagements témoignant de la dimension sociale des futures politiques publiques, notamment la création d’un million d’emplois durant les 5 prochaines années et la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale, en plus de tirer de la pauvreté et de la vulnérabilité un million de familles.