Azilal: une septuagénaire violée par deux individus

Une femme âgée de 76 ans a été violée par deux individus dans un douar situé dans la province d’Azilal. Selon une source de Le Site info, les mis en cause sont entrés par effraction au domicile de la victime, qui était seule, et ont abusé d’elle, sans une once de pitié.

Les services de la gendarmerie royale ont été alertés et les deux coupables ont été arrêtés quelques heures après, rapporte la même source.

Après avoir été déférés devant la Cour d’appel d’Azilal, ils ont écopé de cinq ans de prison ferme chacun.

