Azilal: un mariage tourne au drame

Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie a tourné au drame. Une jeune mariée et plusieurs membres de sa famille ont été blessés dans un terrible accident qui s’est produit ce samedi 13 juillet, dans la région de Bouhrazen près d’Azilal. Ils étaient en route vers le village du mari où devait avoir lieu la cérémonie du mariage.

Selon les mêmes sources, l’accident a fait 22 blessés, dont 20 femmes. Les victimes ont été transférées d’urgence à l’hôpital provincial d’Azilal. Six personnes sont dans un état critique. Et d’ajouter qu’une panne de freins serait la cause de cet accident.

Aussitôt alertées, les autorités locales se sont déplacées sur les lieux et ont ouvert une enquête en vue de déterminer avec précision les circonstances de ce drame.

A.K.A.