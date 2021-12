Azilal: un cortège de mariage encerclé par les chutes de neige

Le retour nocturne, après un beau mariage, a failli tomber à l’eau! Ou plutôt avoir des conséquentes malheureuses occasionnées par d’abondantes chutes de neige et une forte baisse de température, à Nait Immi, province d’Azilal.

Ce ne sont pas moins de vingt-sept personnes, formant le cortège des épousailles qui ont été encerclées par la neige à leur retour des festivités. Heureusement que l’intervention des autorités concernées a sauvé la mise et évité, ainsi, un drame annoncé?

Rachid, l’un des rescapés a déclaré à Le Site info: « Nous avions vécu des heures de frayeur, de panique et de peur de la mort proche, après avoir été encerclés par la neige pendant sept longues heures. Nous devons notre sauvetage aux SOS que nous avions lancés aux autorités, via les réseaux sociaux ».

Notre interlocuteur a ajouté que vingt-sept membres de sa famille ont été encerclés par la neige dans les hauteurs d’Azoughmat, entre Ait Immi et Imilchil, provinces de Midelt et de Tinghir. Un chasse-neige a alors été envoyé pour intervenir et leur rouvrir la route, sauf que la baisse des températures a rendu impossible l’arrivée de l’engin sur place. Les contacts avec les autorités de Tizi Nait Immi ont quand même permis que toutes les personnes soient hébergées pour la nuit par une famille d’Azoughmat, province de Tinghir, a rassuré Rachid.

Les vingt-sept personnes, femmes et hommes, étaient venues de Kelâat M’Gouna assister à un mariage et c’est sur le chemin de retour chez elles qu’elles ont été surprises par une forte tempête de neige. L’une d’elle avait alors eu la bonne idée d’envoyer un enregistrement vidéo, demandant du secours, sachant que les fortes baisses de température, en plus de la chute de neige, aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Larbi Alaoui