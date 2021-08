Azilal: le grand barrage de Oued Lakhdar prévu pour 2026

Les appels d’offres pour la construction du grand barrage de Oued Lakhdar, sous-affluent de la rive gauche de l’oued Oum Er RBia, ont été lancés, apprend-on auprès de la direction provinciale de l’équipement à Azilal.

D’une capacité de 151,62 millions de m3, ce barrage qui sera construit sur Oued Lakhdar, au niveau de la commune d’Ait Majden, dans la province d’Azilal, est l’un des cinq grands barrages programmés par les pouvoirs publics au titre de l’année 2021. Cette structure servira, selon la même source, à renforcer le transfert d’eau de l’Oum Er Rbia vers le Haouz, à alimenter la province en eau potable et d’irrigation en plus de contribuer à la protection contre les inondations et de produire de l’énergie électrique.

Le délai global d’exécution du marché est fixé à 60 mois par le ministère de tutelle, qui précise que l’ouverture des plis est prévue pour le 10 septembre prochain.

Grâce à la politique proactive en matière de l’eau, initiée conformément à la Vision Royale éclairée de Feu Hassan II et consolidée par le roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’une importante infrastructure hydrique comprenant 149 grand barrages d’une capacité globale de plus de 19 milliards m3 et 133 petits barrages en exploitation.

