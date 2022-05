Azilal: Aït Taleb inaugure un centre de santé rural offrant la téléconsultation

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb, a donné, ce vendredi dans la localité d’Ait Oukabli (Province d’Azilal), le coup d’envoi des services du centre de santé rural niveau 2 Aït Oukabli.

Accompagné du wali de la région de Béni-Mellal-Khenifra, gouverneur de la province de Beni Mellal, du gouverneur de la province d’Azilal et du président de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, Ait Taleb a donné le coup d’envoi des services de ce Centre qui couvrira une population de 7.111 personnes.

Reconstruite sur une superficie totale d’environ 300 mètres carrés, cette nouvelle structure sanitaire permettra aux habitants de cette zone de bénéficier des services de santé primaires et des soins hospitaliers.

La mise en service de ce Centre intervient en application des Hautes Instructions Royales relatives au lancement de la réforme et la réhabilitation du secteur de la santé, notamment la mise en place de la couverture sanitaire universelle dans une finalité d’améliorer les services de santé de proximité au profit la population de la province d’Azilal.

Ce centre de santé rural comprend une salle d’examens médicaux, une salle de soins, une salle d’attente de pré-accouchement, une salle d’accouchement, une salle de post-partum, une autre pour la santé de la mère et de l’enfant, une pharmacie et des bureaux administratifs.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a mobilisé des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de ce centre, notamment un personnel médical et paramédical composé d’un médecin, de six infirmières et infirmiers, et de deux sages-femmes.

Dans une déclaration à la presse, Ait Taleb a fait savoir que ce Centre de santé, qui fournira différents services allant des soins de santé primaires au suivi de la femme enceinte et du programme de vaccination, couvrira non seulement les habitants d’Ait Oukabli mais également les communes avoisinantes avec une prise en charge pouvant atteindre plus de 7.000 habitants.

Ait Taleb a fait savoir que la mise en service de ce Centre permettra de désenclaver l’ensemble de la région, rappelant que cet établissement dispose des dernières solutions techniques pour les consultations en télémédecine pour les différentes spécialités, et possédant la plupart des dispositifs médicaux.

Le centre de santé rural dispose d’un réseau internet le reliant à un centre de télémédecine situé à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé de la ville de Casablanca, a-t-il relevé.

Pour sa part, le président de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, Chakib Nejjari, a indiqué que le lancement de la consultation à distance permettra aux habitants de ces zones de bénéficier de l’expertise des ressources humaines dans les différentes spécialités.

Les patients et femmes enceintes ainsi que les enfants peuvent bénéficier d’une consultation à distance, ce qui va participer au désenclavement de la région, a-t-il dit, rappelant que ce centre de santé rural est doté d’un réseau internet via satellite de haute qualité pour le relier à un centre de télémédecine situé à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale, en partenariat avec l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, a doté ce centre de santé rural d’équipements modernes permettant aux habitants de la région de bénéficier des services de consultation médicale à distance en médecine générale et spécialisée. L’établissement dispose des dernières solutions techniques pour les consultations en télémédecine pour les différentes spécialités, et possédant la plupart des dispositifs médicaux (diagnostic par ultrasons, électrocardiogramme, endoscopie, etc.).

Le personnel et les cadres de ce centre de santé ont été formés dans le domaine des techniques de télémédecine afin de leur permettre d’utiliser efficacement les appareils et d’exercer cette spécialité dans les meilleures conditions.

LN