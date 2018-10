Azemmour: violée par 9 hommes, Khadija raconte son calvaire (Vidéo)

La région d’Azemmour a été secouée, la semaine dernière, par un terrible drame. Trois mineures ont été violées au milieu de nulle part par neuf hommes encagoulés. Khadija, l’une des victimes, a confié sa version des faits, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune fille de 17 ans n’oubliera pas de sitôt les sévices qu’elle a subis.

«J’étais avec deux amies sur la route de la maison. En passant par un champ au milieu de nulle part, neuf hommes encagoulés et armés ont intercepté notre chemin. Ce qu’ils nous ont fait subir, à toutes les trois, est juste sordide», a raconté Khadija, précisant que les agresseurs l’ont violée, avant de faire subir les mêmes violences à ses amies. «Je les entendais crier de douleurs, de loin. Après avoir fini leur «besogne», nos violeurs nous ont menacé pour ne pas alerter les autorités. En prenant la fuite, on est tombé sur la police à quelques mètres du champ. On a tout raconté», a affirmé l’adolescente.

Après avoir interpellé deux suspects qui ont été présentés devant le parquet compétent, les autorités ont décidé de les libérer «en attendant l’arrestation des autres coupables». «Je ne comprends pas la décision de la justice. Leurs familles nous ont proposé 10.000 dirhams pour retirer la plainte, mais on a refusé leur offre. On exige que les autorités nous rendent justice afin de venger notre dignité. Depuis le drame, je me sens perdue et désespérée», a déploré Khadija.

Le gynécologue chez lequel la jeune fille a consulté a été choqué par son état et lui a assuré, selon elle, qu’il n’a jamais vu un cas pareil. «Qui va accepter de m’épouser ? Mon état est critique. Je n’arrive même pas à faire mes besoins. Quand je sors, les gens dans la rue m’insultent et me qualifient de prostituée. Pourtant, ils sont censés nous défendre, nous soutenir et comprendre que nous sommes victimes», a-t-elle confié, en pleurs.

Noura Mounib