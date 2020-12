Axes bloqués : Mobilisation générale pour le déneigement à Khénifra

Les autorités locales de la province de Khénifra se sont sitôt dépêchées pour le déneigement des principaux axes routiers bloqués en raison des importantes chutes de neige qui se sont abattues, samedi, sur la province.

Les autorités locales et les services concernés, en particulier la direction provinciale de l’équipement, ont déployé à cet effet une flotte composée de 41 engins dont des chargeurs, des niveleuses et des camions étraves en plus d’importantes ressources humaines comprenant des conducteurs d’engins, des chauffeurs et des agents, indique un communiqué de la province.

Cette opération intervient pour sécuriser et rouvrir l’ensemble des axes routiers bloqués en raison des neiges et pour désenclaver les zones rurales et montagneuses, poursuit le communiqué, relevant que ces interventions ont été menées au niveau des axes routiers nationaux et régionaux et autres pistes classées et non classées de la province.

Le directeur provincial de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau à Khénifra, Abderrahmane Benmoussa, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que toutes les ressources humaines et matérielles ont été mobilisées pour rouvrir les routes bloquées après les importantes chutes de neige dans la province.

Les services techniques de la direction provinciale de l’équipement ont entamé, depuis samedi, les opérations de déneigement et ouvert la route régionale n°503 reliant les provinces de Khénifra et Midelt entre le point kilométrique 218 et 264.

Les agents de la direction provinciale ont également rouvert la route régionale n°3214 reliant Sidi Yahya Ousaad et Aghbalou et plusieurs autres pistes non classées pour désenclaver certaines localités montagneuses bloquées par la neige.

Selon M. Benmoussa, en dépit des importantes chutes de neige et du comportement de certains usagers de la route, les opérations de déneigement dans la province de Khénifra se poursuivent à bon escient, grâce aux efforts considérables de toutes les parties prenantes et à la mobilisation des ressources nécessaires.

Il s’agit également des opérations de déneigement de la route régionale n° 7312 reliant Tabadout et Tikajouine et de la route n° 7315 reliant Aghbalou et Krouchen, toujours bloquées.

Le Comité de veille et de suivi de la province de Khénifra avait tenu, récemment, une réunion élargie consacrée à la présentation des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid et à faciliter le désenclavement des localités montagneuses.

A rappeler que le plan d’action de cette année cible 47 douars, avec une population de 23.956 habitants qui sont concernés directement par la gestion de la vague de froid, dont 6.228 enfants et 4.121 personnes âgées, tandis que le nombre de femmes enceintes a atteint 180 et 13 autres personnes sans-abris.

LN