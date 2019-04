Avortement: un étudiant en médecine interpellé à Marrakech

La police de Marrakech a démantelé un réseau spécialisé dans l’avortement et composé de délégués médicaux et d’étudiants en médecine et en pharmacie.

Selon Al Massae, la police des frontières à l’aéroport de Marrakech Menara a interpellé un étudiant en médecine, suspecté d’être impliqué dans ce réseau d’avortements. L’enquête préliminaire a permis l’arrestation de son complice, un délégué médical travaillant pour une société privée à Casablanca. Les deux mis en cause, rapporte le journal, faisaient des curetages dans un appartement situé au quartier Mabrouka, à Marrakech, moyennant des sommes d’argent.

Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

S.L.