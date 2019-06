Avis aux usagers des autoroutes au Maroc

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la société des Autoroutes du Maroc (ADM) indique que le réseau autoroutier connaîtra un trafic important le mardi 4 juin 2019 entre 15h et 22h, ainsi que le jeudi 6 juin et dimanche 9 juin 2019 entre 16h et 22h.

ADM conseille aux voyageurs d’éviter ses horaires et conseille “de se renseigner sur l’état du trafic en téléchargeant l’appli www.admtrafic.ma, et d’opter pour le choix du Pass Jawaz à 50 dirhams (avec 40 dirhams de solde de passage offert)”.

Rappelons que le ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique a décidé d’accorder un congé exceptionnel aux fonctionnaires.

Le vendredi 7 juin sera jour férié dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics, a-t-il annoncé ce lundi.