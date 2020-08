Averses orageuses et rafales de vent au Maroc: les villes concernées (Alerte météo)

Des averses orageuses localement fortes et des fortes rafales de vent sont attendues du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé lundi la Direction générale de la météorologie.

Ainsi, les averses orageuses localement fortes seront prévues lundi et mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Boulemane, Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tata, Tinghir et Zagora, a indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.

Le même phénomène concernera, mardi et mercredi, les provinces d’Al Haouz, Assa-Zag, Azilal, Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tata, Tinghir et Zagora. De fortes rafales de vent de 70 à 80 km/h seront prévues, ce lundi, au niveau des provinces de Fahs-Anjra, MDiq-Fnideq, Tanger-Assilah et Tétouan.

Par ailleurs, la même source fait savoir que les averses orageuses seront accompagnées par la grêle ou rafales de vent par endroits. Ces averses persisteront sur Errachidia et Zagora jusqu’au mardi à 06h00, conclut le bulletin

S.L. (avec MAP)