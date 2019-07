Averses et vague de chaleur au Maroc: voici les villes concernées (Alerte météo)

De fortes averses orageuses par endroits, de niveau orange, sont attendus mardi de 15h00 à 23h00 dans dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les provinces de Taza, Guercif, Taourit, Sefrou, Boulemane, Ifrane, Figuig, Midelt et Béni Mellal sont concernés par ces averses qui seront parfois accompagnées par de la grêle et des rafales sous orages.

Par ailleurs, la DMN annonce que des températures maximales oscillant entre 43 et 46 degrés sont attendues du mercredi au vendredi prochains dans les provinces de Taroudant, Tata, Assa-Zag, Smara, Aousserd, l’intérieur de Boujdour et Oued Eddahab.

Tandis que des températures variant entre 42 et 44 degrés sont attendues dans les provinces de Khouribga, Fqih Ben Saleh, Béni Mellal, Kelaat Sraghna, Rehamna, Marrakech, Youssoufia et Guelmim, de mercredi à jeudi. Les températures maximales peuvent atteindre 40/42 °C mercredi et jeudi sur les provinces de Guercif, Boulemane, Taza, Sefrou, Taounate, Moulay Yakoub, Fès, El Hajeb, Settat, Agadir-Ida-Outanane, Inzegane-Ait Melloul et Zagora, conclut la DMN.

S.L. (avec MAP)