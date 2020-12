Avec une grande émotion, les Marocains pleurent Salaheddine El Ghomari (VIDEO)

Déjà connu dans le paysage audiovisuel marocain, le journaliste de 2M, Salaheddine El Ghomari, avait confirmé sa popularité avec son émission quotidienne suivie par des millions de Marocains, lors du confinement. Aujourd’hui, tous lui disent adieu, éprouvés et profondément attristés par ce départ brusque dans la soirée de jeudi.

La triste nouvelle est tombée comme un couperet: Salaheddine El Ghomari a rendu l’âme, jeudi soir du 10 décembre, suite à une crise cardiaque. Depuis, la Toile est inondée par les messages de condoléances et les sentiments de peine pour la perte de celui qui était devenu le visage de la lutte contre le coronavirus.

Agé de 50 ans, le défunt est décédé dans l’ambulance qui l’emmenait à l’hôpital.

Après des études en Russie, le regretté journaliste et l’un des rédacteurs en chef au sein de la chaîne 2M a rejoint celle-ci en 2000 où il a réussi à s’imposer comme présentateur très apprécié du JT en langue arabe.

Parmi ses confrères et ses admirateurs, aussi bien ceux qui l’ont côtoyé que ceux qui le suivaient à l’écran, la peine est réelle, profonde et immense. Adieu cher confrère! Puisse le Bon Dieu t’ait en Sa sainte miséricorde! «Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

