Avec sa danse,Leila Hadioui s’attire les foudres de la Toile (VIDEO)

Un enregistrement de la styliste marocaine, mannequin, actrice et animatrice TV, Leila Hadioui, via son compte Instragram, lui a valu une tempête de tollés et de critiques de la part des internautes.

Cette vidéo fait voir Leila Hadioui et sa fille, dansant lascivement en arborant des survêtements rouges. La célèbre styliste a également cru bon expliquer ces trémoussements langoureux en écrivant:”Il n’y a rien pour nous occuper (makayine mayaddar). Alors, autant danser! Laissez-nous rester positives!”. Mais elle a pris la peine de faire en sorte de bloquer tout commentaire après les premières critiques acerbes que des internautes n’ont pas manqué de lui asséner.

Et sur les réseaux sociaux , nombreux sont ceux qui ont proposé de boycotter désormais, purement et simplement, les pages de Leila Hadioui à cause de cette vidéo polémique. Et ce, en protestation contre son irrespect de la situation actuelle spéciale vécue au Maroc et de la pression psychique dont souffrent les Marocains à cause du risque de la propagation du covid-19.

Larbi alaoui