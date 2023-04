Avec « irhamini », Bigg revient dans le top 3 des tendances Maroc sur Youtube (VIDEO)

Le célèbre rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb revient fort dans le classement des « Tendances » au Maroc sur Youtube. À la date du 04 avril 2023, il est second au classement.

Le rappeur a obtenu cette deuxième position grâce au clip de sa chanson intitulée « Irhamini »(Aie pitié de moi!), sortie il y a cinq jours sur sa chaîne officielle Youtube.

Le clip comporte quelques scènes du feuilleton ramadanesque « Mal denia », diffusé sur la chaîne MBC5, et auquel Don Bigg a participé aux côtés de nombreux artistes marocains, tels que le célèbre acteur et metteur en scène, Rachid El Ouali, Mouhcine Malzi et Nasser Akabab, entre autres.

Rappelons que c’est la première expérience du genre pour Don Bigg. Comme plusieurs autres artistes (Salma Rachid, Souad Hassan..), l’artiste s’essaie donc à son tour à un nouveau registre.

L.A.