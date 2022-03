Aux environs d’El Hajeb, les élèves rejoignent leur école… à dos d’ânes!

Des dizaines d’élèves sont obligés de se rendre quotidiennement, pour de longues distances, à leur école primaire, sise commune Ait Ouikhalfen, dans la province d’El Hajeb, …à dos d’ânes!

Selon une source de Le Site info, ce sont quelque 50 élèves, filles et garçons, habitant aux douar Ait Hanini et Ait Hammou Oussi, aux environs de la ville d’El Hajeb, qui poursuivent leurs études primaires à la commune Ait Ouikhalfen. Ces enfants doivent se réveiller à 6 heures du matin avant de parcourir 10 kilomètres à dos d’ânes afin d’arriver à leur école à 8h30!

Un membre de l’Association Ait Hammou Moussa pour le Développement rural a déclaré à Le Site info que les parents et tuteurs des élèves des douars Ait Hanini et Hammou Oussi se sont plaints auparavant de cette situation auprès des autorités locales de la commune Ait Ouikhalfen et de la province d’El Hajeb. Mais en vain!

De de fait, notre interlocuteur lance un appel pour l’intervention des autorités précitées, en vue de mettre des cars de transport scolaire à la disposition des élèves des deux douars Ait Hanini et Hammou Oussi.

L.A.