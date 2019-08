Autoroutes: les dates et les horaires à éviter pour l’Aid

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe ses clients que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important:

– Les vendredi et samedi 9 et 10 août 2019 entre 15h00 et 22h00 (période de départ)

– Le mercredi 14 août 2019, entre 18h et 22h (période de retour des vacances de l’Aïd).

Le communiqué ajoute qu’fin de pallier efficacement à la hausse du trafic durant cette période, ADM a déployé tout une série de mesures, dont notamment l’arrêt de tous les chantiers en cours, à l’exception de la section située au point kilométrique 81 du tronçon autoroutier Settat – Oued Oum Rbia, où la déviation prévue à cet endroit, et qui s’étale sur 4 km, sera maintenue en raison de la nature des travaux de renforcement réalisés sur ce tronçon.

ADM a organisé plusieurs réunions destinées à la mobilisation et à la coordination de l’ensemble des intervenants sur le réseau autoroutier (Gendarmerie Royale, Protection Civile, Autorités Territoriales, Sociétés de Dépannage, …). Elle a en outre procédé à un renforcement des signalisations au niveau de l’ensemble du réseau.

Une Task force sera déployée particulièrement sur le Pk 81 afin d’assister les clients-usagers et les conseillers en cas de besoin. Durant ce mois d’août, toutes les fins de semaine connaitront une hausse de trafic à cause des retours des vacances, raison pour laquelle tout au long de cette période, le N° 5050 est à la disposition des clients usagers 24h sur 24 et 7j sur 7.

A titre de rappel : ADM recommande à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage, et de se renseigner sur l’état du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC. Elle conseille également aux clients-usagers de prendre des pauses toutes les deux heures, de contrôler l’état des pneus et d’acquérir le Pass Jawaz pour plus de sécurité et de confort sans arrêt au niveau des gares de péage. À propos d’ADM : Le réseau autoroutier géré par ADM comprend 1800 kilomètres d’autoroutes. Il est emprunté quotidiennement par plus de 400.000 véhicules et capte un quart de la circulation totale du pays.