Autoroutes: le nouvel échangeur Mohammedia Centre ouvert à la circulation

Le nouvel échangeur Mohammedia Centre, situé au point kilométrique (PK) 53 sur l’axe Rabat-Casablanca, a été ouvert ce mercredi à la circulation.

Inauguré par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le nouvel échangeur a nécessité un coût global de 85 millions de dirhams.

Le nouvel échangeur est doté de deux gares de péage totalisant dix voies, dont deux dédiées au télépéage «Jawaz», d’un passage supérieur en 2×2 voies et de 120 mètres de long et d’environ 2,8 km de bretelles d’accès et de sortie.

La réalisation de cette nouvelle infrastructure vise l’amélioration des conditions d’accès à la ville de Mohammedia et à la zone de Ben Yekhlef. Cet aménagement permettra aussi de soulager le trafic sur les deux échangeurs mitoyens à savoir Mohammedia Est et Mohammedia Ouest.

Les travaux de réalisation de cet échangeur ont été exécutés en deux phases d’une durée globale de 21 mois et ayant nécessité un investissement de 85 millions de dirhams, incluant le demi-échangeur côté mer mis en service en juin 2017.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention de partenariat signée par le Ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau (Direction des Routes, Direction du Transport routier et de la Sécurité routière) et ADM pour la sécurisation des ouvrages de franchissement des autoroutes nationales, le prototype du dispositif développé a été présenté ce mercredi au Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,

Installé sur le passage supérieur situé sur la route provinciale RP3307 reliant la ville de Mohammedia à Ain Tekki, et franchissant l’autoroute Rabat-Casablanca au point kilométrique 54, ce dispositif est composé d’un grillage rigide installé le long de l’ouvrage et couplé à un système de vidéosurveillance de 2 mâts positionnés chacun dans un sens de la circulation et comportant chacun 4 caméras permettant de surveiller aussi bien l’ouvrage que les accotements de l’autoroute.

Il est prévu de généraliser progressivement cette solution visant à renforcer davantage la sécurité sur le réseau autoroutier national.