Autoroutes du Maroc: les Pass Jawaz en progression de 25%

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 306.000 nouveaux Pass Jawaz ont été vendus en 2021, soit une progression de 25% par rapport à l’année précédente, selon la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

« Preuve de son succès indéniable auprès des clients-usagers, Jawaz continue d’enregistrer des performances commerciales remarquables, en atteignant, au terme de l’année 2021, un total de 1,55 million de Pass vendus depuis le lancement du télépéage », indique ADM dans son rapport d’activité annuel au titre de l’exercice 2021.

Après un travail intense et sans relâche d’automatisation et de digitalisation entamé depuis 2017, ADM a pu atteindre en 2020 le CAP de 1 Million d’utilisateurs Jawaz, qui ont décidé d’opter pour ce mode de paiement automatique sans contact, sécurisé, simple et surtout sans surcoût par rapport au mode de paiement en espèce, poursuit la même source.

Et de noter que l’objectif en 2021 était de consolider ces acquis, en multipliant les produits et services autour de Jawaz, avec pour priorité l’amélioration de l’accessibilité et la proximité des canaux de recharge. Le but étant d’assurer au client-usager un voyage sans la moindre gène et lui permettre de recharger son Pass Jawaz quand il veut et où il veut.

C’est dans cette optique qu’une panoplie de canaux de recharge, physiques et digitaux, a été lancée en 2021 : la recharge auprès des stations Afriquia et des réseaux physiques Damane Cash et Barid Cash, ainsi que la recharge via les solutions digitales Jumia Pay, Crédit du Maroc, Chaabi Pay, Dar Al Amane et Smart Flous.

Il est devenu possible au client Jawaz de recharger son Pass aussi bien chez les agences de proximité en ville, que sur autoroute au niveau des agences commerciales d’ADM et les stations de services conventionnées. Il peut également le recharger à distance sur le site www.jawaz.ma, via les applications mobiles, les sites web ou les GAB des banques partenaires, précise ADM.

Afin de promouvoir et faire connaître la multitude des canaux de vente et de recharge du Pass Jawaz, principalement auprès des conducteurs des poids lourds et des véhicules légers navetteurs (les grands taxi), ADM a lancé pour la première fois, durant le premier trimestre 2021, deux opérations de « Point de vente mobile » d’une durée d’un mois chacune : une première au niveau de la ville de Casablanca, puis une deuxième dans les villes des régions de l’Est et du Sud. Le dispositif « Point de vente mobile » comprenait des Vans aménagés et habillés, et des animateurs dédiés, qui sillonnent les zones stratégiques des villes : marchés, arrêts de taxis, hot spots, stations-services urbaines, lieux à haut trafic…

En parallèle à ces opérations terrain, toujours dans l’objectif de promouvoir la multitude de solutions de recharge développées avec les partenaires et de mettre en relief les atouts offerts par chacun des canaux, ADM a lancé en mars 2021 une campagne co-brandée multicanal, qui a été déployée pendant 4 semaines sur la télévision, la radio et le digital.

Quant à l’acquisition du dispositif, le client peut se procurer le Pass Jawaz près de chez lui, avant même de prendre l’autoroute, au niveau des agences de proximité en ville : les agences Tashilat et Chaabi Cash ou les boutiques Orange conventionnées. Sur autoroute, le Pass Jawaz est en vente au niveau des agences commerciales d’ADM, et sur les principales gares de péage et aires de services du réseau autoroutier, et ce, à travers une vente mobile sur place qui permet au client d’acheter le Pass sans quitter son véhicule.

Le rapport met également l’accent sur « Jawaz Pro » qui est un service destiné aux administrations et aux entreprises publiques ou privées, disposant d’un parc pouvant être constitué de véhicules légers ou de poids lourds. Ce service consiste en une gestion entièrement autonome, à distance et en temps réel de l’ensemble du parc Jawaz à travers la plateforme Jawaz Pro. Parmi les avantages offerts par cette solution est la possibilité de procéder à un achat de solde de recharge centrale qu’ADM alimente sur la plateforme et que le client peut librement répartir sur les Pass Jawaz de son parc.

En 2021, ADM a poursuivi ses efforts pour le développement du réseau de clients Jawaz Pro. Ainsi, plus de 471 nouveaux clients ont été recrutés, portant le nombre total des clients Jawaz Pro à plus de 900 clients. Le chiffre d’affaires réalisé par les clients Jawaz Pro en 2021 est de 257 millions de dirhams (MDH), soit une évolution de +94% par rapport à 2020, ce qui constitue un taux de participation de 15% dans la recette globale de Jawaz par rapport aux autres canaux.