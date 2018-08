Aïd Al Adha: les horaires à éviter sur les autoroutes marocaines

Ainsi, ADM informe que l’ensemble de son réseau autoroutier connaîtra un trafic important le vendredi 17 août entre 15h00 et 22h00. Ce sera aussi le cas du jeudi 23 août et dimanche 26 août puisque ces jours coïncideront avec les jours du retour des vacances de l’Aïd, entre 16h00 et 22h00.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK