Autoroute Tanger Med-Rabat: un nouvel échangeur ouvert à la circulation

Le groupement Alsa et City Bus Transport a remporté la gestion déléguée du transport urbain par autobus de Rabat, Salé et Témara.

ADM indique que “la réalisation de cette nouvelle infrastructure vise l’amélioration des conditions d’accès à la ville de Tanger”. “Cet aménagement permettra en effet de soulager le trafic sur les deux échangeurs mitoyens: Tanger Est et Tanger Ouest, améliorant ainsi à la fois la capacité et la fluidité de la circulation”, précise-t-elle.

Ce nouvel échangeur, dont les travaux de réalisation ont été exécutés en deux phases sur 20 mois pour un investissement de 110 millions de dirhams, est doté d’une gare de péage totalisant huit voies, dont deux dédiées au télépéage “JAWAZ”, d’un passage supérieur de 102 m et d’environ 3 km de bretelles d’accès et de sortie.