Autoroute Rabat-Kénitra: un raqi ivre provoque un terrible accident

Un raqi, en état d’ébriété avancé, a provoqué dimanche 25 août un terrible accident sur l’autoroute Rabat-Kénitra.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause, qui était accompagné de deux femmes, a été arrêté par les services de la gendarmerie royale de Kénitra avant d’être déféré devant le procureur du roi près le tribunal de première instance. Et d’ajouter que le raqi serait impliqué dans un réseau de prostitution et exploiterait sexuellement ses clientes.

Le coupable, rapporte la même source, est bien connu au Maroc et aurait même une chaîne Youtube où il publie des vidéos largement visionnées.

S.L.