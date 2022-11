Autoroute Rabat-Casablanca: la circulation sera suspendue sur un tronçon samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé jeudi que des travaux de pose d’une passerelle métallique pour piétons au Point kilométrique (PK) 16+500, entre l’échangeur de Ain Atiq et l’échangeur de Skhirat sont programmés la nuit du samedi prochain à partir de 22h00 jusqu’à 06h00 du matin de dimanche.

S’adressant aux usagers de l’autoroute Rabat-Casablanca et l’autoroute de Contournement de Rabat, ADM a souligné dans un communiqué que la circulation sera, par conséquent, suspendue provisoirement au niveau de l’autoroute Rabat-Casablanca entre l’échangeur de Ain Atiq et l’échangeur de Skhirat dans les deux sens de la circulation, et également sur l’autoroute de Contournement de Rabat entre la bifurcation de Skhirat et l’échangeur de Tamesna dans les deux sens.

ADM propose ainsi des chemins alternatifs : Les usagers de l’autoroute sens Casablanca-Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Skhirat et d’emprunter la route nationale n°1 ou la route côtière n° 322 pour rejoindre ensuite l’autoroute via l’échangeur Ain Atiq.

La société indique également que les usagers de l’autoroute sens Rabat-Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la route nationale n°1, ou la route côtière n° 322 pour rejoindre ensuite l’autoroute via l’échangeur Skhirat. Aussi, poursuit la même source, les usagers de l’autoroute de contournement de Rabat sens Tanger –Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Tamesna et d’emprunter la route provinciale n°4022, puis continuer soit sur la route nationale n°1 soit sur la route côtière n° 322 pour rejoindre l’autoroute Rabat-Casablanca via l’échangeur Skhirat.

De même, les usagers de l’autoroute de contournement de Rabat sens Casablanca-Tanger sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Skhirat et d’emprunter soit la route nationale n°1, soit la route côtière n° 322 puis continuer sur la route provinciale n°4022 pour rejoindre l’autoroute de Contournement de Rabat via l’échangeur Tamesna.

Le communiqué assure que la Société Nationale des Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, tout en s’excusant de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Pour plus d’information, ADM invite les usagers de contacter le centre d’appel au n°5050, ou de consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.

MAP