Autorisée à accéder au Parlement, Nabila Mounib s’exprime (VIDEO)

La députée du Parti socialiste unifié, Nabila Mounib, a affirmé que l’annulation de l’imposition du pass vaccinal est une décision tout à fait normale, vu la nette amélioration de la situation épidémiologique constatée, aussi bien à l’étranger qu’au Maroc

De même que, suite à la séance hebdomadaire, lundi 24 mai, des questions orales à la Chambre des représentants, la secrétaire générale du PSU a déclaré à Le Site info qu’elle considère que l’embellie que le Royaume connaît et sa sortie de la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus auront pour conséquence la revivification de l’économie nationale et contribueront à redonner un second souffle aux entreprises marocaines.

Notre interlocutrice a également souligné que la pandémie a démontré la fragilisation du dispositif sociétal marocain, comme les signes de la précarité ont été fortement perçus avec l’apparition de la covid-19. De ce fait, elle a appelé le gouvernement à réfléchir à un projet sérieux d’un Etat social garantissant la sauvegarde de la dignité des Marocains.

A rappeler que pour sa première participation à la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, de la session printanière du Parlement, après son interdiction d’accès sous l’Hémicycle pour non présentation du pass vaccinal, la patronne du PSU a interpellé le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, concernant les ressources hydriques et les mesures prises pour pallier la pénurie de l’eau et en garantir la bonne qualité.

L.A.

