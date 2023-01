Augmentation des prix des fruits et légumes au Maroc: voici pourquoi

Rebelotte! C’est au tour des fruits et légumes de faire des leurs au Maroc! C’est la flambée des prix tous azimuts, depuis deux jours, au grand désarroi et à l’incompréhension légitime et indignée des consommateurs.

A ce propos, le secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a expliqué qu’il n’est pas logique de nier que cette revue en hausse existe bel et bien, avouant que les prix actuels de certains produits du genre, pratiqués dans les souks et marchés, sont vraiment exagérés et astronomiques.

Ce qui ne reflète guère leur vraie valeur marchande en comparaison avec les prix des fruits et légumes pratiqués dans le marché de gros où ils coûtent beaucoup moins cher, a précisé Abderrazak Chabbi.

Dans une déclaration à Le Site info, le professionnel du secteur a souligné que dans le marché de gros, les prix des pommes de terre, des carottes et des oignons ne dépassent pas les 4DH/kg, au minimum. Par conséquent, a déploré notre interlocuteur, rien n’explique que la vente au détail connaisse une telle augmentation exorbitante.

Selon Chabbi, cette revue en hausse des prix des fruits et légumes est due à l’anarchie ambiante qui règne dans les marchés, assurant que la libéralisation des prix a contribué à beaucoup amplifier ce chaos et ce, pour absence de contrôle sérieux et efficace.

L.A.