Au Maroc, un nouveau « chantier » pour accompagner les MRE

Le Chef du gouvernement appelle à accélérer le déploiement de programmes concrets de nature à favoriser la promotion de la situation des MRE.

L’émulation se renforce autour de la promotion de la situation des Marocains résidant à l’étranger. Après le discours royal du 20 août dernier, dans lequel le Souverain a accordé un intérêt particulier au sujet de la diaspora, le Chef du gouvernement mobilise les troupes autour de cette priorité afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour son accompagnement.

Lors de la 9e réunion de la Commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, tenue mardi à Rabat, Aziz Akhannouch a ainsi incité tous les départements et établissements concernés, ainsi que les secteurs de la finance et des affaires à accélérer le déploiement de programmes concrets dans ce sens, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières.

Les priorités de ce «chantier» ciblant les MRE ont, par ailleurs, été mises en avant, de la consolidation de leur attachement culturel et spirituel à la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement des talents en leur faveur, en passant par le soutien de leurs initiatives et projets ainsi que l’encouragement et l’accompagnement de leurs investissements.

Dans cette optique, le Chef du gouvernement insiste sur l’importance de tenir des réunions régulières, au sein du comité technique issu de la Commission, en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des décisions et recommandations. Cette 9e réunion de la Commission ministérielle s’est conclue sur la nécessité pour le gouvernement de continuer à œuvrer en vue de l’intégration des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger aux instances de gouvernance et aux institutions consultatives.

Il s’agit également de procéder dans les meilleurs délais à la modernisation et à la mise à niveau du cadre institutionnel -notamment en ce qui concerne la réorganisation du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger- et de veiller à la complémentarité des programmes d’action des départements concernés par les affaires des Marocains du monde et leur convergence avec les interventions de la Fondation Hassan II pour les MRE.

Mobilisation

La dernière réunion en date de la Commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration a connu la présence du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports ; du ministre de la Santé et de la protection sociale ; de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Étaient également présents, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ; le ministre du Transport et de la logistique ; le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques ; le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc ; le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ; le directeur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ; le Médiateur du Royaume ; la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ; le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ; un représentant du Groupement professionnel des banques du Maroc; un représentant de la Délégation ministérielle chargée des Droits de l’Homme et un représentant du Haut-Commissariat au Plan.