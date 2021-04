Maroc: le couvre-feu sera-t-il levé après le Ramadan ?

Suite à la hausse importante des cas de covid constatée pendant Ramadan, de nombreux Marocains se demandent si le couvre-feu sera prolongé après le mois sacré.

A ce propos, Mustapha Ennaji a indiqué à Le Site info que le prolongement des mesures restrictives dépendra de la situation épidémiologique du Royaume. «Il sera logiquement impossible d’assouplir les mesures et de lever le couvre-feu si le Maroc continue d’enregistrer des nombres importants de contaminations», a précisé le virologue et directeur du laboratoire de virologie de la faculté Hassan II de Casablanca. Et d’ajouter : «Tous les Marocains doivent respecter les mesures de prévention afin de contrôler la pandémie. Cela nous permettra de retrouver la vie normale dans les plus brefs délais».

En parallèle, Ennaji a appelé les autorités à renforcer les contrôles et à mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les villes. Ce renforcement devra également concerner, selon le virologue, les établissements scolaires afin d’y éviter le développement de foyers infectieux, d’autant plus que le variant britannique est plus contagieux.

«L’instauration du couvre-feu pendant le Ramadan est une très bonne décision. La campagne de vaccination est plus lente vu que le Maroc attend encore la réception de nouvelles doses du vaccin anti-covid. Le renforcement des mesures est donc la seule solution pour limiter les déplacements et éviter ainsi une rechute», a expliqué l’expert.

Pour rappel, un total de 592 nouveaux cas d’infection au coronavirus et de 542 guérisons a été enregistré au cours des dernières 24 heures au Maroc, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le nombre des personnes vaccinées à ce jour (dose 1) a atteint 4.717.551 alors que 4.209.470 autres ont reçu la deuxième dose du vaccin, précise le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.

N.M.