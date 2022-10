Au cœur de plusieurs polémiques, ElGrande Toto présente ses excuses (VIDEO)

Taha Fahssi, alias ElGrande Toto, semble vouloir arranger les choses et calmer la tension qui l’entoure ces derniers jours. Le jeune rappeur casablancais ainsi tenu une conférence de presse à Rabat, lors de laquelle il s’est défendu et a présenté ses excuses.

Le rappeur a déclaré lors de la conférence : ʺJ’ai dit des propos qui ont été mal interprétés ces derniers temps. Je n’ai jamais cherché à offenser qui que ce soit. Je tiens à présenter mes excuses aux organisateurs du festival L’Boulevard et aux fans présents à ma prestationʺ. Et de rajouter : ʺCe que j’ai dit lors de la conférence de presse du festival de Rabat a été sorti de son contexte. Je n’ai jamais encouragé la consommation de drogues ou tout autre produit illicite. Je suis encore jeune et l’erreur est humaine. Je réalise l’étendue de mes actions maintenant, et j’espère que les choses s’arrangerontʺ.

A noter que le nom du rappeur, visé par plusieurs plaintes, est associé à la consommation de drogues, d’alcool, d’atteinte à la pudeur, de diffamation, etc.

A.O.