Attroupements à Tétouan: cheikh Redouane convoqué par la police (VIDEO)

La police de Tétouan a convoqué lundi Redouane Benabdeslam suite aux attroupements de samedi dernier à Tanger. Contacté par Le Site info, le prédicateur a indiqué que des avocats ont déposé plainte contre lui, l’accusant d’incitation au rassemblement, à la désobéissance et au viol de l’état d’urgence sanitaire.

«Il s’est avéré, après avoir été entendu, que je n’ai aucun rapport avec les attroupements qui ont eu lieu samedi soir. La police s’est rendue compte que je ne suis pas concerné par ces accusations», a expliqué cheikh Redouane.

Rappelons que plusieurs individus ont été arrêtés à Tanger, Fès et Tétouan, soupçonnés d’avoir incité à l’attroupement, à la désobéissance et au non-respect des mesures préventives prises pour faire face au coronavirus, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, précisant qu’il s’agit de campagnes d’incitation qui ont fait sortir plusieurs personnes sur la voie publique dans des conditions susceptibles de menacer la santé et la sécurité des citoyens.

N.M.