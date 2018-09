Attention, vos ordinateurs sont dans le viseur des hackers !

Les Marocains ont reçu un deuxième avertissement contre de potentielles cyberattaques. Sont ciblés l’Internet, les CD et les clés USB.

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, la société Kaspersky Lab a averti les Marocains contre de probables cyberattaques de leurs ordinateurs par des virus. L’entreprise russe a indiqué que les Marocains sont les plus visés au niveau mondial, rapporte le quotidien Al Massae.

En effet, un dernier rapport de Kaspersky Lab a dévoilé que le Maroc est en troisième position des pays les plus exposés aux cyberattaques, soit de source Internet ou des outils de stockage mobiles, dont les CD et clés USB, ciblant les ordinateurs des entreprises ou des particuliers.

Selon la société spécialisée dans la sécurité électronique, le Maroc occupe la troisième place avec 64.8% du taux d’attaques électroniques qui touchent les postes connectés aux systèmes de censure industriels.

Les ordinateurs des entreprises sont les plus exposés que les particuliers aux attaques des hackers qui visent les systèmes de censure industriels. Aussi, Kaspersky Lab a-t-elle mis en garde les entreprises marocaines pour veiller, entre autres, à assurer la sécurité des systèmes et à procéder à l’actualisation régulière des systèmes de démarrage et des solutions de sécurité sur les programmes qui représentent une partie de réseaux industriels de l’entreprise pour ainsi éviter les attaques destructrices des hackers.