Le groupe Afriquia, qui a partagé ce message via un communiqué, indique que ces personnes usurpent l’identité d’Afriquia et utilisent un site web non-officiel.

Soyez prudents, des personnes malintentionnées cherchent à extorquer vos informations confidentielles en vous invitant à visiter un site web pour récupérer un bon d’achat gratuit via des messages envoyés par SMS et WhatsApp.